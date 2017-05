36-årige Dirk Kuyt gjorde Feyenoord til mestre

Foto: Getty Images Lykkelige Ajax-spillere fejrer EL-finale med fans! Schöne om Dolberg: "Han er kold i røven!" Highlights: Vital Dolberg-scoring da Ajax kom EL-finalen efter kæmpe drama! Nu er Ajax for alvor i knæ - 3-1 til Lyon! Er Ajax ved at få gummiben? Lacazette med sit andet mål på to minutter!

Med et hattrick var erfarne Dirk Kuyt om nogen manden bag, at Feyenoord uden problemer slog Heracles og blev hollandske mestre. Kasper Dolberg sluttede af med et nyt mål i ubrugelig Ajax-sejr.