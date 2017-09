AaB har Okore med mod Viborg

To vanvittige minutter! Dobbelt op på straffespark i AaB - SønderjyskE Wieghorst og Jacobsen bedømmer Okores AaB-debut Ærligt Okore-indslag om nedturen: FCK gav mig ikke chancen Foto: Getty Images Highlights: Stolpe ud for AGF i 0-0-opgør mod AaB

Infoboks Viborg - AaB DBU Pokalen (07/09) Oddset 2,95 3,30 2,50

AaB-cheftræner Morten Wieghorst bekræfter over for Nordjyske Medier, at Jores Okore er klar til at spille mod Viborg torsdag aften.