AaB-stopper: Vi vil have mere

Foto: Getty Images/Lars Ronbog Hvem rykker ud af Superligaen? Se Bechmanns tre nedrykningskandidater Highlights: AaB får sæsonens første sejr i hård fight mod Silkeborg

AaB-forsvarsspiller Kasper Pedersen fortæller til Nordjyske, at der på grund af to sejre på stribe er blevet grinet lidt mere til træning på det seneste - og at man vil have endnu flere sejre.