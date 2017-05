ACH-debutant: Jeg har drømt om det som lille

Foto: AC Horsens Højdepunkter: AC Horsens fik oprejsning mod Randers FC Highlights: OB sikrer livet i Superligaen i de døende sekunder!

Nicolai Dohn er meget glad for, at han mandag fik debut for AC Horsens i Superligaen. Den 18-årige midtbanemand har drømt om det, siden han var helt lille, fortæller han.