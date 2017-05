ACH-talent: Klubben er perfekt for mig

Foto: AC Horsens Highlights: Viborg rykker tættere på overlevelse med 3-0-sejr over Horsens! Viborg sætter dødsstødet ind - Akharraz gør det til 3-0! Viborg scorer efter fremragende kontra! Selvmål sender Horsens tættere på nedrykning! Højdepunkter: AC Horsens fik oprejsning mod Randers FC

18-årige Nicolai Dohn har fået Superliga-debut og ny kontrakt i AC Horsens inden for den seneste uge - og han er rigtig glad for at være i klubben.