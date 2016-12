Adama Traore: Fik ikke chancen hos Barca

Foto: Getty Images Highlights: Andre Gray blev Burnley-helt i det 81. minut! Se alle målene: Barcelona bøllebankede miniputter med 7-0 på Camp Nou Highlights: Messi-magi og brillante Barca! Highlights: Negredo blev dobbeltmålscorer i Middlesbroug-sejr! Viktor Fischer udgik med skade fem minutter inde i kampen!

Middlesbroughs Adama Traore føler ikke, at han fik chancen i Barcelona og forklarer, at det var årsagen til, at han forlod klubben.