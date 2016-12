Afventende Helenius: Står i en god situation

Midtvejs i Grundspillet: Top 5 SIGNINGS Våd pointdeling: Nordsjælland snød Silkeborg til sidst Helenius på pletten: 2-1 til Silkeborg Foto: Lars Rønbøg / Getty Images

Infoboks

Nicklas Helenius er åben for at fortsætte i Silkeborg i næste sæson, men har ikke travlt med at skrive under på en ny aftale, da han vil se på sine muligheder.