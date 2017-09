Agent: Cardiff afviste rekordbud på Zohore

Morten Bruun: Zohore skal smede mens jernet er varmt! Zohore til Brighton? Highlights: Vild Zohore bragte liv i landsholdet med flotte mål og assist Zohore viser vejen! Bomber stærkt Danmark i front igen Foto: Getty Images

Kenneth Zohores agent Darryl Powell forklarer til BT, at Cardiff denne sommer afviste et bud, som kunne have gjort Zohore til den dyreste dansker nogensinde.