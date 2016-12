Agent: Der er italiensk Borini-interesse

Highlights: Mkhitaryan og Borinis gudekasser i United-sejr! Fabio Borinis gudemål af en reducering mod United! Foto: Alex Livesey / Getty Images WOW! Mkhitaryan scorer et af årets mål med hælen! Zlatan på måltavlen med kynisk inderside til 2-0! Daley Blinds Boxing Day! United foran mod Sunderland Overblik: Her er juleprogrammet på 6'eren

Fabio Borinis agent, Roberto De Fanti, fortæller, at der er italiensk interesse for Borini - men at der er i hvert fald ikke kommer til at ske noget i det kommende transfervindue.