Agent: Ingen har åbenbart råd til Badelj

Foto: Getty Images Highlights: Der var mål for alle pengene, da Fiorentina og Napoli spillede 3-3 3-2! Fiorentina vender fuldstændig opgøret mod Napoli Smask! Bernardeschi smadrer den ind og gør det til 2-2 2-1: Dries Mertens forsætter sit målshow i Serie A 1-1: Fiorentina udligner på heldigt frispark

Milan Badeljs agent Dejan Joksimovic fortæller, at det tyder på, at ingen har råd til at købe Fiorentina-midtbanespilleren.