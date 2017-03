Agent: Koulibaly bliver i Napoli

Foto: Getty Images Highlights: Mesterlig Mertens-perle i Napoli-sejr! Highlights: Napoli vandt let over Crotone!

Kalidou Koulibalys agent fortæller , at den 25-årige senegaleser bliver i Napoli. Tidligere i marts var han ellers ude at sige, at der var tvivl om fremtiden i klubben.