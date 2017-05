Agent: Mange topklubber efter Schick

Frisparksperler dominerer blandt de bedste mål i Sydeuropa! Highlights: Smukt mål af Sampdoria ikke nok mod Torino! Venstrebensdrøn af Schick gør det til 1-0 til Sampdoria! Highlights: Inters Brozovic legede målmand da Sampdoria overraskede! Sampdoria tilbage i opgøret! Men hvem scorede!? Foto: Getty Images Lazio vs. Sampdoria stak af! Her er kampens 10 mål på 36 sekunder! Highlights: Ti-måls orgie da Lazio udraderede Sampdoria

Patrik Schicks agent afviser blankt, at angriberen har lavet en aftale med Juventus og åbner endda for at forlænge med Sampdoria.