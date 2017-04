Agent: Store klubber interesserede i Ankersen

Highlights: FCK cruiser mod mesterskabet med sejr over FCM! Top 3 detaljer: Tunneller og step-over-finter i Superligaen! Highlights: Magtdemonstration og målorgie af FCK mod Horsens! Interviews: Zanka og Ankersen med højt humør! Interviews: Zanka og Ankersen med højt humør! Foto: Getty Images Top 3: De lækreste scoringer i Superligaens runde 29! Øl og rottekast - Går Brøndbys fans langt over stregen? Highlights: FCK vinder på Vestegnen trods rottekast

Peter Ankersens agent Hasan Cetinkaya fortæller BT, at det er planen, at højrebacken skal videre fra FC København til sommer, og at store klubber er interesserede.