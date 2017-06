Agent: Svært for klubben at lade Nicolai J. gå

N. Jørgensen om Tyskland-kamp: "Det bliver kanon stort!" N. Jørgensen om muligheden for at starte inde: "Den er god!" Foto: Getty Images

Infoboks

Nicolai Jørgensens agent, Mikkel Nissen, understreger, at det vil kræve et ekstraordinært tilbud at lokke angriberen væk fra Feyenoord.