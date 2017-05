AGF sejrede forgæves mod Viborg

Highlights: AGF-sejr sikrede ikke århusianerne overlevelse Foto: Getty Images Osama om skrækskade: "Det kan ske for enhver, ligesom det skete for Zlatan!" Højdepunkter: To Duncan-straffespark afgjorde nedrykningsgyser Højdepunkter: To Duncan-straffespark afgjorde nedrykningsgyser Highlight: Viborg redder sig et vigtigt point mod AaB til sidst

AGF gjorde deres for at sikre overlevelse, da de slog Viborg med 1-0, men Silkeborgs sejr i Aalborg betyder, at både AGF og Viborg skal spille nedrykningsplayoffs.