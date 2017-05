AGF-stopper: Står stærkt før playoff

Highlights: AGF-sejr sikrede ikke århusianerne overlevelse Highlights: Grund til smil i Smilets By - AaB nedslagtet af AGF! Foto: Lars Rønbøg / Getty Images Højdepunkter: To Duncan-straffespark afgjorde nedrykningsgyser Højdepunkter: To Duncan-straffespark afgjorde nedrykningsgyser

AGF's Thomas Juel-Nielsen glæder sig over 1-0-sejren over Viborg og føler, at holdet står stærkt til kampen for at undgå nedrykning.