Ajax-træner: Comeback siger alt om holdet

Highlights: Overtiden reddede Ajax i intenst 3-2 opgør med Schalke Helt lige! Schalke bringer sig samlet på 2-2 mod Ajax Schalke-scoring! Kører kontrakniven på Ajax Foto: Lars Rønbøg / Getty Images Highlights: Rent skydetelt, da Ajax slog Schalke 04! Mål! Unge Kluivert med oplæg til 2-0!

Ajax-træner Peter Bosz er meget stolt af sine spillere, efter det lykkedes dem at score to mål i den forlængede spilletid mod Schalke på trods af at være en mand i undertal.