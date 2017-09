Albers forstår buhråb i Viborgs comebacksejr

Da Viborg gik til pause bagud 2-3 hjemme mod FC Roskilde blev der buhet fra lægterne, og det kunne tomålsskytten Andreas Albers godt forstå.



Efter sidste uges nederlag ude mod HB Køge kom Viborg tilbage på sejrskurs med en sejr på 4-3 hjemme over FC Roskilde, der ellers førte 3-2 efter de første 45 minutter.



Det medførte buhråb fra flere af de 2283 tilskuere på Energi Viborg Arena, men hjemmeholdet kom ud med ny energi efter pausen, og takket være to mål hver af Pierre Larsen og Andreas Albers trak Viborg sejren i land.



Viborg har tidligere haft svært ved at hente sejre på eget græs, men der er ifølge Andreas Albers tegn på bedring i resultaterne.



- Det er forfærdeligt at spille sådan, men heldigvis er vi begyndt at få vendt det. Og det er så vigtigt at vi får gang i vores hjemmebane, hvor vi skal tage hovedparten af pointene i sæsonen, siger Andreas Albers til bold.dk.



- Vi har nogle fans, der jubler og støtter os godt, når det går godt, men som i dag buher af os i pausen. Men det er også fordi, at de har store forventninger til os, og jeg er enig med dem i, at det langt fra var godt nok rent defensivt fra hele holdet, siger han.



Trods sejren, der placerer viborgenserne på en femteplads i 1. division, var matchvinderen kritisk over sin egen præstation og holdet, specielt i de første 45 minutter.



- Jeg scorer to mål for lidt, og vi giver tre mål væk. Det er for meget. Kvaliteten i bagkæden var langt fra godkendt i første halvleg, men så fik vi rettet nogle ting i pausen, som gør, vi får sat en prop i. Det var det, der skulle til, for vi følte, at der var masser af plads at spille på, siger Viborg-topscoreren.



- Vi hjælper ikke vores forsvar nok. Vi laver for dårlige returløb, vi sløser og er ukoncentrerede. Det bliver for nemt for dem at komme til de chancer, de kommer til. Især det tredje mål var alt

for nemt.



Viborg skal forsøge at bygge videre på sejren i næste uges opgør hjemme mod oprykkeren Brabrand IF.



