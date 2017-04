Alex R. om Onuachu: Skal nok finde en løsning

Highlights: FCM dominderede totalt mod Sønderjyske! Fyrtårnet Onuachu stanger FCM i front mod Sønderjyske! Top 3: De bedste mål fra første runde af slutspillet! Highlights: BIF vinder i underholdene kamp over FCM! Highlights: Overraskende sejr sender FCN i mesterskabsspillet! Foto: Getty Images Har Hjulmand mere magt i FCN end tidligere? Highlights: FCK cruiser mod mesterskabet med sejr over FCM! Highlights: Imponerende Larsson-kasse i underholdende BIF-sejr! Vanvittige Larsson brager Brøndby i front! Highlights: Duelunds kæmpekiks gav mål da LBK og FCM delte!

FC Nordsjællands keeper Alex Runarsson erkender, at Paul Onuachu kan være svær at dæmme op for, men gæsterne har en plan for mødet med nigerianeren og FC Midtjylland.