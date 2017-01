Alexis Sanchez nyder Özil-samarbejde

Attitude-problemer! Er Arsenal-stjernen på vej væk? Highlights: Arsenal sømmer Swansea fast i bunden! Alexis Sanchez fortsætter målfesten! 4-0 til Arsenal Highlights: Arsenal hentede Bournemouth 3-0 føring! Sanchez dukker op på bagerste og reducerer for Arsenal! Foto: Getty Images Mareridtskamp! Swansea med endnu et selvmål til 3-0 Arsenals aggressive offensiv gør det til 2-0! Giroud buldrer videre og scorer til 1-0 mod Swansea!

Arsenals Alexis Sanchez stortrives med at spille på samme hold som Mesut Özil og tror på holdets chancer for et trofæ i denne sæson.