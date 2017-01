Allardyce: Bange for ikke at lykkes

Foto: Getty Images Highlights: Andy Carroll-kandidat til ÅRETS MÅL! Smuk og akrobatisk Zaha-kasse i Swansea-sejr!

Crystal Palace-manager Sam Allardyce har endnu ikke vundet en kamp med klubben siden sin ansættelse kort før jul - og han erkender, at han er bange for ikke at lykkes med overlevelseskampen.