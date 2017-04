Ancelotti: Lewandowski-retur giver os selvtillid

Highlights: Bayern klaskede Dortmund med hele 4-1! Lewandowski slår sidste søm i Dortmund-kisten! Lewandowski sender Bayern på 2-0 direkte på frispark! Top 3: Stjernernes bedste mål fra VM-kvalifikationen! Målshow! Bayern-maskinen gik fuldstændig målamok mod HSV Foto: Getty Images Hvordan undgår Bayern at score her!? Robben med solotur bringer Bayern på 3-1 mod Dortmund!

Bayern Münchens Carlo Ancelotti glæder sig over at have Robert Lewandowski med i returen mod Real Madrid og tror på avancemenet.