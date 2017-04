Anfører Duncan roser AGF-defensiven

Highlights: Grund til smil i Smilets By - AaB nedslagtet af AGF! Duncan pynter på resultatet mod OB! Highlights: OB tog sejren i Aarhus! Highlights: Stor dramatik da Randers og AGF delte! Foto: Getty Images Casper Sloth: "Jeg har ikke fået nok snor i AaB!" Eksperterne diskuterer AGF's transferstrategi - hvem skal ud og hvem skal ind? Med AGF's Mikkel Rask på arbejde - før, under og efter kampen Highlights: AaB gjorde det af med AGF

AGF's anfører Morten Duncan Rasmussen roser holdet for sejren over AaB, hvor han især hylder holdets defensive indsats for sejren.