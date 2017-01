Ankergren i aktion i Brighton-flop

Foto: Getty Images Se hvordan Lincoln City sikrede sig sit bedste FA Cup-resultat i 41 år!

Casper Ankergren blev efter en times spilletid sendt på banen. Danskeren kunne dog ikke forhindre, at Championship-klubben tabte med 3-1 til Conference-holdet, Lincoln City. Samtidig vandt Middlesbrough med 1-0 over Accrington, imens Huddersfield ude vandt med 4-0 over Rochdale.