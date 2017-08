Ankersen: Ikke gode nok over to kampe

Varm op til Superliga-starten med sidste sæsons 10 bedste mål Foto: Lars Rønbøg / Getty Images Top 3 mål fra Superligaen: Kælen kasse, smuk vending og langskudsdrøn FCK straffes med to kampe uden tilskuere! Gense de vanvittige optøjer Ståle om FCK's genopbygningsfase: Du kan være helt sikker på, at nogle spillere har lidt 'tømmermænd' Solbakken: Vi mangler mindst 30 procent for at begå os i Champions League Ståle om FCK's svage sæsonstart: Det er Brøndbys helt store chance

Peter Ankersen erkender, at FC København over to kampe ikke var gode nok mod Qarabag, men vil nu rette fokus mod Europa League.