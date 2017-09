Ankersen: På tide med et mål

Foto: Lars Rønbøg / Getty Images Highlights: AGF vinder hård kamp ude mod topholdet FCN Highlights: Randers smadrer AGF 4-1 og tager sæsonens første sejr

Jakob Ankersen er meget tilfreds med at have åbnet målkontoen i AGF. Han føler, at formkurven peger i den rigtige retning.