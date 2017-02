Atalanta pligtsejrede over Crotone

Highlights: Dzeko gør det godt igen efter brændt straffe Highlights: Mandzukic og Higuain reddede Juventus tre point Higuain sætter sit ligamål nummer 16 i kassen Mandzukic viser angribernæse og bringer fortjent Juventus foran Av for...! Bonucci med grim stempling i maven på modstander

Det lykkedes for Atalanta at tage alle de tre point, da de her til aften havde besøg af bundholdet Crotone, der ikke havde vundet de seneste tre kampe i Serie A.