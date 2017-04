Atletico: Luis ok - Juanfran muskelskadet

Highlights: 3-0-sejr til Atletico trods to brændte straffespark på 2 min.! Atletico maser videre! Filipe Luis til 3-0! Highlights: Atletico vinder stensikkert over tamme Malaga! Foto: Getty Images Dobbelt op på Carrasco! Atletico på 2-0! Carrasco bringer planmæssigt Atletico foran mod håbløse Osasuna! Glinvad: "Hele verden bliver nu nødt til at forholde sig til Madrid-derby!"

Felipe Luis har pådraget sig et brud i hånden, men kan spille. Juanfran kommer formentligt til at være ude mindst et par uger, meddeler Atletico Madrid.