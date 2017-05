Augustinsson håber at vende tilbage til FCK

Foto: Getty Images Det her er blæret! Se Delaney komme flyvende ind med pokalen! Synes Kasper Kusk selv han er den bedste kant-spiller i SL? Hør FCK'eren svare på alle slags spørgsmål! Highlights: Klassemål da Lyngby slog FCK og spillede sig tættere på bronzemedaljerne Top 3: En flot tunnel og EfB-lækkerier er på listen over midtugens bedste SL-detaljer! Top 3: To kanonhug og en fræk kasse er på midtugens tre bedste SL-mål!

Ludwig Augustinsson kalder de to et halvt år i FCK de bedste i hans karriere. Han håber at vende tilbage til klubben på et tidspunkt.