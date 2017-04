Augustinsson takker nej til U21-EM

Foto: Getty Images Highlights: FCK cruiser mod mesterskabet med sejr over FCM! Top 3: De lækreste scoringer i Superligaens runde 29! Øl og rottekast - Går Brøndbys fans langt over stregen? Highlights: FCK vinder på Vestegnen trods rottekast Highlights: Werder Bremen overkom Hamborgs chokstart!

Ludwig Augustinsson skal ikke med Sverige til U21-EM i Polen til sommer. Skiftet til Werder Bremen er så vigtigt for ham, at han selv har valgt at blive hjemme.