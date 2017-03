Bænket Højbjerg: Har det ikke fantastisk

Derfor er Bruun bekymret for Højbjerg og Fischer Hold øje, Hareide: Sisto og Højbjerg Kæmpe Anfield-skuffelse: Liverpool smidt ud af EFL-Cuppen af Southampton Hold øje, Hareide: Højbjerg, Delaney og Schmeichel! Morten Bruun: Pierre-Emile mangler slutprodukt! Foto: Getty Images Highlights: Flot Eriksen-kasse i Tottenham-sejr! Elendigt forsvarsspil af Spurs - Southampton får reduceret! Alli er sikkerheden selv fra straffesparkspletten - 2-0 til Spurs! Ja tak! Eriksen sender Tottenham på 1-0!

Pierre-Emile Højbjerg ærgrer sig over den manglende spilletid for Southampton, men respekterer beslutningen og vil forsøge at spille sig tilbage på holdet.