Bale: Specielt at vinde ChL i Cardiff

Dumt! Bale får direkte rødt! Foto: Getty Images Highlights: Real Madrid vinder mesterskabet på mål af Ronaldo og Benzema Highlights: Real Madrid er et point fra mesterskabet efter 1-4-sejr over Celta! Kroos lukker og slukker for Real Madrid! 4-1 til kongeklubben! Benzema på pletten - nu ser det svært ud for Celta Vigo! John Guidetti sparker spændingen tilbage!

Real Madrids Gareth Bale håber på at blive klar til finalen i Champions League, som vil være meget specielt at vinde for ham, da den spilles i Cardiff i Wales.