Barca-boss glad for Valverdes fokus på unge

Pokaloverrækkelse: Store følelser kom frem, da Barcelona fejrede deres Copa del Rey-triumf Highlights: Messi og Barcelona var flyvende i pokalfinalen, men Alaves bed fra sig Magiske Messi ydmyger Eibar-keeperen! Er det her sæsonens dårligste dom? Alba får straffe uden at blive rørt! Highlights: Messi-mål og Barcelona-comeback var ikke nok til mesterskabet

Barcelona-præsident Josep Bartomeu er blandt andet glad for, at klubbens nye træner, Ernesto Valverde, har fokus på at forfremme spillere fra ungdomshold.