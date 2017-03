Barca-boss: Vi kan købe Deulofeu tilbage

Foto: Getty Images Highlights: Messi og Suarez bag dramatisk Barca-sejr! AC Milan rejste sig mod Genoa Mesterlige Matias Fernandez lobber AC Milan i front! Top 3: Katastrofale spanske sprællemænd! Highlights: La Coruna fik Barca ned på jorden!

Barcelonas sportsdirektør Roberto Fernandez bekræfter, at klubben har muligheden for at købe Gerard Deulofeu tilbage til sommer.