Barca-midt ærgrer sig over karantæner

Barcelonas Ivan Rakitic glæder sig over udsigten til endnu en Copa del Rey-finale, men ærgrer sig samtidig over, at både Luis Suarez og Sergi Roberto er i karantæne.