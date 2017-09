Barca-træner: Endelig kan jeg nyde Messi

Highlights: Magiske Messi manifesterede Barca dominans i 5-0 sejr Highlights: Messi med to mål og brændt straffespark i Barca-sejr 1-0 til Barca! Mål efter kombinationsspil mellem Messi og Deulofeu Ramos tager pis på Messi Highlights: Real slår Barca efter vanvittig anden halvleg med kongemål og rødt kort Foto: Getty Images

Barcelonas Ernesto Valverde hylder Lionel Messi efter sejren over Juventus i Champions League og glæder sig over at have argentineren på sit hold.