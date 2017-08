Barcelona: Neymar skal tilbagebetale 70 mio.

Foto: Getty Images Laudrup om Coutinho-sagaen: En skidt situation for begge parter Highlights: Barcelona suverænt fra start i La Liga med 2-0 sejr Barcelona fortsætter! Sergi Roberto scorer til 2-0 1-0 til Barca! Mål efter kombinationsspil mellem Messi og Deulofeu Highlights: Ronaldo-løse Real overbeviste og vandt Supercopaen over Barca

Barcelona kræver, at Neymar tilbagebetaler den bonus han fik for at underskrive en forlængelse i klubben sidste år. Beløbet lyder alt i alt på knap 70 millioner kroner.