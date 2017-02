Barcelona tog første stik i Madrid

Foto: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images Highlights: Messi og Suarez med drømmemål i sejr over Atletico 1-2: Griezmann holder liv i Atleticos pokaldrømme Messi's superdrøn bringer Barcelona foran med 2-0 mod Atletico Solo-Suárez gør det til 1-0 mod Atletico Highlights: Kontroversiel pointdeling mellem Real Betis og Barcelona!

Barcelona sikrede sig et fremragende udgangspunkt, da de i den første af to Copa del Rey-semifinaler på udebane vandt med 2-1 over Atletico Madrid.