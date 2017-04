Bassogog: Tror stadig ikke på det, der er sket

Bassogog taler ud om raket-karrieren: "Jeg er ikke overrasket!" Foto: Jan Christensen / Getty Images Highlights: Blodigt remis mellem Silkeborg og Aab!

Christian Bassogog fortæller i et interview i The Guardian, at han stadig ikke helt har forstået, hvad der er sket i løbet af de seneste måneder, hvor han først blev kåret som bedste spiller ved Africa Cup of Nations og siden solgt fra AaB til kinesiske Henan Jianye.