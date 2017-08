Begejstret Conte nød atmosfære på Wembley

Highlights: Tottenham taber intenst topopgør hjemme mod Chelsea Foto: Getty Images Hvordan slutter Premier League - del 2! Vores eksperter vurderer topholdende Highlights: Burnley besejrer Chelseas ni mænd i målrig affære Highlights: Burnley besjrede Chelseas ni mænd i målrig affære Nu er der håb igen! David Luiz reducerer til 2-3 for Chelsea

Chelseas Antonio Conte jubler over den flotte sejr over Tottenham og var imponeret over atmosfæren på Wembley.