Begovic hilser hårdere film-straffe velkommen

Chelsea-målmanden Asmir Begovic byder hårdere straffe for film i engelsk fodbold velkommen. Han håber, at det kan få flere spillere til at holde sig på benene.