Bekræftet: Patrick Kluivert forlader PSG

Patrick Kluivert forlader Paris Saint-Germain. Han ønskede ikke at fortsætte i klubben i en rolle som ambassadør.

Tidligere på dagen skrev L'Equipe at Patrick Kluivert var på vej ud af døren hos Paris Saint-Germain. Det er nu bekræftet, at Kluivert forlader klubben, skriver PSG på sin hjemmeside.

Afskeden kommer efter at Kluivert er blevet vraget som sportsdirektør og Antero Henrique er blevet ansat i stedet.

Kluivert var angiveligt blevet tilbudt en rolle som international ambassadør i klubben, men det har han altså ikke ønsket.

40-årige Kluivert havde været i PSG siden sommeren 2016.