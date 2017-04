Bekræftet: Wilshere er færdig for sæsonen

Foto: Getty Images Kan du huske Arsenals Frimpong? Det går han og laver i dag Highlights: Özil-hug og Sanchez-frispark reddede Arsenal Arsenal i problemer! Negredo sparker Middlesbrough tilbage i kampen Sanchez-perle!! Krøller den smukt i mål på frispark Highlights: Tottenham fortsætter presset på Chelsea efter ny sejr!

Bournemouth bekræfter nu, at Jack Wilshere har pådraget sig et brud på lægbenet, og at han går glip af sæsonens sidste fem kampe.