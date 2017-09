Bendtner dobbelt målscorer i ny sejr

Highlights: Bendtner blev dobbelt målscorer i sikker Rosenborg-sejr Bendtner brager fra 11-meter-pletten Kølige Bendtner viser målnæsen og bringer Rosenborg foran Highlights: Målfarlige Bendtner med flot kasse og stærke aktioner Bomstærk Bendtner header Rosenborg knaldhårdt i front Foto: Knut Inge Røstad / Rosenborg Highlights: Real Sociedad kørte Rosenborg midtover med overlegen 4-0 sejr Mareridtstart i Europa League for Rosenborg

Nicklas Bendtner scorede kampens to første mål, da han og Rosenborg søndag aften hentede sæsonens 14. sejr via 3-0 over Vålerenga.