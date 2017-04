Bendtner lever med de høje forventninger

Bendtner om presset gennem karrieren: "Det har jeg håndteret fint" Alle Bendtners aktioner fra i går i et klip! Selvkritisk Bendtner: "Jeg startede med et par dårlige berøringer!" Highlights: Bendtner-assist i sikker Rosenborg-sejr Så skete det - Bendtner får debut for Rosenborg! Foto: Rosenborg

Nicklas Bendtner er klar over, at der forventes store ting af ham i Rosenborg, men angriberen fokuserer først og fremmest på at hjælpe holdet.