Bendtner målløs over landsholds-modtagelse

Highlights: Målfarlige Bendtner med flot kasse og stærke aktioner Bomstærk Bendtner header Rosenborg knaldhårdt i front Bendtner er tilbage i landsholdsvarmen! Vi tager temperaturen på hans retur Sådan reagerede Parken, da Bendtner kom ind Bendtner er tilbage: Det er altid fedt at spille i Parken Foto: Getty Images Hvor langt er Eriksen fra Michael Laudrup og Allan Simonsen? Highlights: U21-drengene besejrede Litauen med tenniscifre Markerer sejren over Polen en ny begyndelse for landsholdet?

Nicklas Bendtner glæder sig over sine præstationer for Rosenborg på det seneste og over igen at være en del af det danske landshold.