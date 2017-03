Betis-lejr utilfreds med dommeren mod Real

Highlights: Hvem andre? Ramos redder Real Madrid! Ronaldo svarer igen - Real Madrid på 1-1! Durmisi-assist efter kæmpe Navas-drop! Top 3: Katastrofale spanske sprællemænd! Foto: Getty Images Highlights: Straffe i overtiden koster Durmisi og Betis sejren!

Betis-lejren er ikke tilfredse med, at Real Madrids Keylor Navas fik lov at blive på banen i søndagens kamp, hvor Navas nedlagde en modstander uden for feltet.