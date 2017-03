Bilic: Kinesere forelsket i Andy Carroll

Top 5: Sindssyge saksespark gennem PL-historien Daily Social: Carrolls superfan og Winks' overliggerskud! Highlights: West Ham kommer bagfra og sejrer mod Southampton! Top 5: Her får du de fem fedeste mål fra weekenden! Faxe: Dette kan gøre, at West Ham kan komme op i Top 6 Foto: Getty Images Rødt kort og straffe da Watford delte med West Ham United Daily Social: Arsenal-love og Gündogans tvivlsomme basket-skills

West Hams Slaven Bilic bekræfter, at der er kinesisk interesse for Andy Carroll, men forklarer, at West Ham ikke ønsker at slippe ham.