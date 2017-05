Blond: Godt udgangspunkt at arbejde med i OB

Foto: Jesper Poulsen / bold.dk Top 3: Snydt, vi ses og farvel! - Tre lækre SL-detaljer der snyder modstanderne! Highlights: OB sikrer livet i Superligaen i de døende sekunder! Highlights: Randers ydmyger OB med 4-0! OB falder fuldstændig sammen - Pourie gør det til 4-0 til Randers! Randers er godt igang med at ydmyge OB - 3-0!

OB bekræfter nu selv, at man til sommer får ny assistenttræner i form af Janus Blond, der med et fornuftigt OB-forår ser et godt udgangspunkt at arbejde videre med.