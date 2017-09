Bo H. efter uafgjort: Vi havde ikke fortjent det

Highlights: Horsens får point dybt inde i overtiden efter comeback mod SønderjyskE Foto: Getty Images Top 3 detaljer fra Superligaen: Lækkert lob, kongedebut og hovedstødsassist Highlights: To gange Marcondes sikrer FCN point

AC Horsens-manager Bo Henriksen erkender over for Ekstra Bladet, at østjyderne ikke havde fortjent uafgjort mod SønderjyskE lørdag.